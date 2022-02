Spread the love



ilmessaggero.it – urly.it/3hkv2

Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte in un capannone agricolo nella frazione di Caruscino, alla periferia est di Avezzano. Al momento non sono chiare le cause del rogo, ci sono in corso accertamenti. Le fiamme hanno divorato un capannone adibito utilizzato per il deposito di macchine e attrezzature agricole. Nei locali non c’erano persone.