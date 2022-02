Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Quattr’ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando il coinvolgimento dell’intero edificio: intervento nella notte dei Vigili del fuoco di Pescara a Spoltore per l’incendio sul tetto di una palazzina, illesi tutti i residenti.