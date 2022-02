Spread the love



studiocataldi.it –

Annamaria Villafrate – Per la Cassazione, la caduta in un supermercato non è risarcibile se si indossano tacchi a spillo e se non si dimostra la presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento

Senza la prova di una sostanza scivolosa sul pavimento del supermercato è più credibile, anche in base alle testimonianze dei soggetti presenti e intervenuti, che la caduta sia da ricondurre ai tacchi a spillo indossati. Questo il motivo del rigetto del ricorso, da parte della Cassazione (ordinanza n. 3046/2022 sotto allegata) inoltrato da una donna che, in sede di appello, si è vista rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della società titolare di una catena di supermercati.

Fonte: Caduta al supermercato: niente risarcimento per chi fa la spesa coi tacchi a spillohttps://www.studiocataldi.it/articoli/43818-caduta-al-supermercato-niente-risarcimento-per-chi-fa-la-spesa-coi-tacchi-a-spillo.asp#ixzz7KEpBNviB

(www.StudioCataldi.it)