Fuma una sigaretta sul balcone e causa un incendio: donna salvata assieme al figlio dai pompieri

forse distratta, una donna ha buttato il mozzicone ancora acceso in un sacco della spazzatura. Sarebbe stata questa la causa di un incendio divampato nella serata di ieri, martedì 8 febbraio, a Buscate, in provincia di Milano. Il sacco della spazzatura ha preso rapidamente fuoco e le fiamme hanno avvolto tutto il balcone dell’abitazione, un appartamento al secondo piano di un palazzo popolare in via Papa Giovanni XXIII.

L’intero palazzo è stato evacuato

Per spegnere il rogo è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Inveruno, che sono arrivati in via Papa Giovanni XXIII a bordo di due mezzi. I pompieri hanno tratto in salvo i due inquilini dell’appartamento in cui si è sprigionato il rogo, la donna e il figlio di 17 anni. Per precauzione però tutto il palazzo è stato fatto evacuare mentre erano in corso le operazioni di spegnimento. Fortunatamente, a parte la serata decisamente movimentata, nessuno tra gli inquilini dell’edificio ha riportato conseguenze. Nemmeno madre e figlio, entrambi comunque soccorsi dal personale dell’Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuto sul posto assieme ai carabinieri della compagnia di Legnano. I due sono stati portati al pronto soccorso in via precauzionale, per essere sottoposti ad alcuni accertamenti.

