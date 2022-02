Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Due squadre del Vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenute alle 9.40 in via Pellico nel comune di Cantù per l’ncendio di un capanno.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area – non si segnalano feriti