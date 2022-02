Video – Sette vigili del fuoco di Chicago sono rimasti feriti sabato in un incendio in una casa

Spread the love



FIRERESCUE1.COM –

. Quattro vigili del fuoco sono stati spazzati via dal portico della casa probabilment eper un flashover. Il commissario dei vigili del fuoco di Chicago Annette Nance-Holt ha affermato che quattro vigili del fuoco stavano forzando l’ingresso nella casa nel quartiere di Roseland quando è avvenuto l’incidente, I quattro sono stati trasportati all’Advocate Christ Medical Center.

Altri tre vigili del fuoco che si trovavano in casa quando sono usciti sono stati portati all’OSF Little Company del Mary Medical Center per av ere inalato il fumo pesante proveniva dal secondo piano e avere portato ustioni lievi o ferite ortopediche,

Nance-Holt ha detto che il residente della casa è stato evacuato prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e che l’incendio è sotto inchiesta.