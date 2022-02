Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 11 di #oggi squadre dei Vigili del Fuoco supportate da Aquila Rossa, l’elicottero della flotta aerea del Corpo, sono impegnate per l’#incendio di bosco, nella zona collinare di Givoletto (TO). Nessuna abitazione in pericolo – [#22febbraio 15:30]