Paura al parco: accoltellato un 18enne. Caccia all’aggressore

Ancora violenze ed ancora coltellate fra giovani. Dopo il ferimento di una 17enne, colpita da tre fendenti dalla sua rivale in amore davanti un oratorio a Tor Bella Monaca un altro ragazzo è stato accoltellato e costretto alle cure dell’ospedale dopo essere stato aggredito da un un altro giovane, non ancora identificato, per cause ancora in via di accertamento. E’ successo intorno alle 17:35 di lunedì pomeriggio nel parco di via Vincenzo Tieri a La Storta, a Roma Nord. Vittima un 18enne italiano.

A richiedere l’intervento della polizia è stato il personale dell’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale San Filippo Neri, con tre ferite d’arma da taglio: due alla spalla, ed una alla gamba. Ricoverato in gravi condizioni, da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.