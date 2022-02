Spread the love



COMUNICATO STAMPA

ENEA ed Eni hanno firmato un accordo di collaborazione triennale del valore di 8 milioni di euro che prevede la realizzazione di progetti congiunti nei seguenti settori: produzione di energia da fonti rinnovabili, biofuel, economia circolare, superconduttività e supercomputing.

In allegato e di seguito il comunicato stampa completo, disponibile anche a questo link con altri contenuti multimediali, tra cui video ENEA di repertorio e,a breve, video dichiarazioni del presidente ENEA Gilberto Dialuce e dell’Amministratore Delegato Eni Claudio Descalzi: https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/ambiente-enea-eni-annunciano-accordo-per-la-transizione-ecologica-ed-energetica/

