CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Ufficio II Affari concorsuali e contenzioso – comunica l’avvenuta pubblicazione dell’avviso relativo alla conferma della data della prova scritta del concorso interno, per titoli ed esami, a n. 147 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del corpo nazionale del vigili del fuoco, sul sito http://www.vigilfuoco.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi interni nonché nella sezione Bandi e Comunicazioni.