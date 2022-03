Carabinieri e vigili del fuoco soccorrono donna rimasta chiusa in casa ma vengono aggrediti con lo spray al peperoncino

Spread the love



chietitoday.it – urly.it/3hz_v

ono stati davvero sorpresi i vigili del fuoco e i carabinieri dalla reazione di una una donna di 70 anni che era rimasta chiusa in casa in viale Europa. I vigili del fuoco e i militari dell’Arma sono intervenuti allo scopo di liberare la 70enne tramite l’utilizzo di un’autoscala sono saliti fino al balcone della casa.

Ma una volta arrivati all’interno i soccorritori sono stati aggrediti dalla donna che gli ha spruzzato addosso lo spray al peperoncino. Il problema deriva dal fatto che la pensionata soffre di problemi psichici. Per fortuna, nessuna grave conseguenza per i soccorritori che sono riusciti a portare a termine l’operazione. Invece la 70enne è stata poi presa in carico dagli operatori del 118.