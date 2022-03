Soccorso turista a Manarola

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questa sera alle “5 terre” per soccorrere un turista Irlandese di 28 anni infortunatosi su un sentiero. L’escursionista stava percorrendo il tratto che da Manarola porta a Corniglia quando è accidentalmente caduto nella scarpata sottostante. Nel volo ha riportato solo alcune escoriazioni ma la pendenza era tale che non è piu riuscito a risalire autonomamente, rimanendo cosi bloccato a metà costa. I Vigili del Fuoco insieme al personale del Soccorso Alpino lo hanno raggiunto calandosi con una manovra SAF ed in poco tempo lo hanno imbragato e riportato sul sentiero. l’infortunato è stato poi consegnato al personale del 118 per gli accertamenti sanitari.