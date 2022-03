Genova, commemorata la scomparsa del Vigile del fuoco Paolo Sperico

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta nella mattinata del 3 marzo, presso il cimitero di Masone, organizzata dal Nastro Tricolore decorati al valore civile, la commemorazione in ricordo del Vigile del Fuoco Paolo Sperico scomparso in servizio il 3 Marzo 2003 mentre prestava soccorso a seguito di un incidente stradale avvenuto in Autostrada Genova –Gravellona Toce.

La commemorazione è stata dedicata anche al Sovraintendente della Polizia di Stato Emanuele Petri deceduto a poche ore di distanza in un conflitto a fuoco. Entrambi sono stati insigniti della medaglia d’oro al valor civile.

Presenti oltre ai colleghi in servizio e in quiescenza, i familiari, autorità civili, militari, religiose e portatori di labari.

Durante la cerimonia è stato intonato il silenzio e deposto un mazzo di fiori