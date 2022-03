Intitolato a 3 vigili del fuoco morti in servizio il distaccamento nel quartiere di S. G. Galermo

Spread the love



lla cerimonia hanno preso parte il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, il prefetto Laura Lega, il capo del Corpo nazionale, Guido Parisi e il direttore per la Sicilia, Ennio Aquilino.

Vincenzo Lima, originario di Termini Imerese (Palermo), morì il 24 settembre del 2014 nell’ospedale Cannizzaro di Catania a causa delle ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto lungo l’Asse dei Servizi di Catania mentre era alla guida di un’autobotte che si ribalto’. Ambiamonte e Grammatico morirono il 20 marzo del 2018 in una esplosione dopo essere intervenuti in via Garibaldi nel tentativo di salvare vite umane in pericolo.