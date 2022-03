Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Tetto e parte dell’abitazione sottostante in fiamme, in salvo i residenti. Operazioni di spegnimento condotte da 4 squadre di Vigili del Fuoco che per tutta la notte sono state impegnate a Bellinzago: evitata la propagazione dell’#incendio alla casa vicina