Incendio in un luogo impervio, i vigili del fuoco arrivano a piedi portandosi il materiale a spalla

ildolomiti.it – urly.it/3j86b

BOLZANO. Sono diverse le ore che hanno visto impegnati i vigili del fuoco in Val Passiria per un incendio scoppiato nei prati di “Matatzer” sopra S. Martino.

Non potendo raggiungere con i mezzi il luogo molto impervio, i vigili del fuoco si sono dovuti costruire la condotta dell’acqua e raggiungere il posto dove bruciava portandosi per giunta il materiale a spalla

Hanno impiegato quasi un’ora ad arrivare fino al luogo dell’incendio e hanno lavorato fino a tarda notte per contenere le fiamme. L’acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più pompe ed è stata costruita una lunga linea per l’approvvigionamento idrico.