Arrestato Minenna, assessore della Regione Calabria: è ai domiciliari

Marcello Minenna, attuale assessore all’Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici, della Regione Calabria ed ex direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì. I fatti risalirebbero a quando era a capo dell’Agenzia delle dogane. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia.

Arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche un ex parlamentare, funzionari della prefettura di Ravenna, dell’Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari, tra questi c’è anche Gianluca Pini, ex parlamentare della Lega in carica fino al 2018.

