Dall’Eur al Gazometro lo show dello “Skate Tour”

Come annunciato da Aracu, presidente World Skate e FISR, durante la presentazione stampa del “World Skateboarding Tour Roma 2023” un bus scoperto ha girato per le strade della Capitale per uno show di sport e cultura legato al mondo dello skate.

Lo Skate Tour organizzato da Sport e Salute, FiSR e World Skate ha coinvolto oltre 100 ragazzi che con le loro esibizioni hanno toccato varie zone iconiche di Roma. Le evoluzioni sulla tavola sono iniziate dal Palazzo della Civiltà Italiana, luogo storico e ottimale per i trick degli skater, per poi passare al Gazometro, alle Terme di Caracalla e al parco del Collo Oppio.

romatoday.it