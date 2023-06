La notte dell’EUR si è tinta di bianco

Spread the love

L’edizione 2023 della Notte Bianca ha regalato ancora una volta all’ Eur un evento di grande spessore che ha coinvolto non solo un quartiere ma i cittadini di tutta Roma oltre ai tantissimi turisti che in questi giorni stanno vivendo una Capitale ricca di tante iniziative. Il progetto e la sua organizzazione è stato realizzato dal IX Municipio di Roma, in collaborazione con gli operatori commerciali, turistici e culturali del territorio e con il patrocinio di Confcommercio Roma che hanno previsto come teatro della manifestazione la Scalinata Ss. Pietro e Paolo con la veduta della sua suggestiva chiesa, Viale Europa, Viale America e tutti gli spazi verdi intorno al Laghetto dell’Eur che, con la preziosa collaborazione dell’associazione World Intercultural Organization, si sono trasformati in un luogo dove è stato possibile immergersi nelle tradizioni millenarie di Paesi come Africa, Asia, America del Sud, fino all’Oriente. Ottima la direzione artistica di Francesco Mazzei con la collaborazione di Giuliano Gasparotti che hanno assicurato un fitto programma capace di interessare diverse forme di cultura, arte e spettacolo.