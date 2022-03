Spread the love

laleggepertutti.itg –https://www.laleggepertutti.it/554289_unione-civile-spettano-i-permessi-e-il-congedo-della-legge-104

I tre giorni di permesso al mese, così come il congedo straordinario, previsti dalla legge 104 del 1992 in favore dei caregiver (coloro cioè che prestano assistenza a un familiare disabile) sono stati estesi anche alle coppie di conviventi registrate in Comune come unico nucleo familiare. Non bisogna quindi essere necessariamente sposati per potersi assentare dal lavoro al fine di assistere il partner bisognoso di supporto.

Ci si è chiesto poi se i permessi e il congedo della legge 104 spettano anche alle coppie delle unioni civili. La risposta è arrivata, dopo lungo tempo, dall’Inps che, nella circolare n. 26/2022, ha fornito interessanti chiarimenti sul tema. La circolare si aggiunge a un altro precedente provvedimento dello stesso Inps, la circolare n. 38/2017. I due documenti sono la chiave per comprendere a chi spettano – oltre che alle coppie sposate, su cui non c’è alcun dubbio – i permessi della legge.