Ricordate questa donna incinta di Mariupol? Ha partorito una bambina!

Secondo le informazioni fornite dalla giornalista Olga Tokariuk, Maryanna Podgurskaya, la donna protagonista di una delle foto più emblematiche della guerra che si sta combattendo in Ucraina, ha dato alla luce una bambina il 10 marzo a Mariupol. La città è priva di elettricità, acqua, gas, cibo e medicine ormai da giorni.

Tre persone, tra cui un bambino, sono morte nell’attacco all’ospedale pediatrico della città, e altre 17 sono rimaste ferite. Maryanna era felice di fuggire.

Approfittando del fatto che la Podgurskaya lavora come fotomodella, l’ambasciata della Federazione Russa in Gran Bretagna ha pubblicato informazioni false, come se la fotografia della donna incinta tra le rovine fosse stata una messinscena.