Recuperata una salma a Berbenno e interventi per due incidenti stradali

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I SAF dei vigili del fuoco della centrale di Bergamo e il distaccamento di Zogno intervengono per il recupero di una salma a Berbenno in via Antonio Stoppani intorno alle 11:40. Il ragazzo del 91 è stato avvistato da due pescatori sul greto del torrente in una zona scoscesa, i saf effettuando le manovre di recupero lo hanno riportato su strada. Sul posto anche i Carabinieri di Sant’Omobono Imagna e il 118.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale a Curno in via Enrico Fermi intorno alle 3:40. L’automobilista perde il controllo della sua vettura ed esce fuori strada, a bordo con lui altre tre persone. Tutti e quattro sono stati portati in ospedale per accertementi. I vvf dopo aver portato fuori le due persone sedute nella parte posteriore del veicolo ha messo in sicurezza e hanno bonificato l’area compromessa.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incidente stradale a Ponte San Pietro in via Milano intorno alle 5:20. Una ragazza ha perso il controllo della sua vettura ribaltandosi dopo aver colpito uno sparti traffico. I vvf dopo averla estratta fuori dalla macchina l’hanno affidata alle cure mediche e hanno messo in sicurezza il mezzo bonificando l’area

Compromessa.