Video – Gruppo operativo speciale in azione per il recupero di un trattore

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Per tutta la giornata di ieri squadre dei Vigili del fuoco di Spoleto, insieme a esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra del Gruppo Operativo Speciale (GOS), hanno operato in località Patrico di Spoleto per il recupero di un trattore agricolo finito in un bosco il 26 gennaio scorso a seguito di un incidente. Dopo aver ripristinato per oltre 1 Km una pista forestale nel bosco in una zona impervia, le squadre hanno ancorato il trattore con paranchi e lo hanno trasportato a valle in una zona sicura.