CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Fiamme sotto controllo dopo un pomeriggio di lavoro. Vigili del Fuoco di Pordenone, Udine e Treviso in azione a Budoia (PN) per l’#incendio di un deposito di rotoballe in fieno. Sul posto anche il personale con un’autobotte della vicina base USAF di Aviano #18marzo