Crolla il solaio, trentenne precipita e resta bloccato tra le macerie. Lo salvano i vigili del fuoco

Stamattina, poco prima delle otto, due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenute a Giulianova, in via Turati, a seguito del crollo di una porzione di un solaio in un’abitazione in ristrutturazione. La porzione di solaio, delle dimensioni di circa due metri quadrati, è crollata mentre erano in corso lavori di demolizione, coinvolgendo un operaio di origini pachistane di circa 30 anni. L’uomo è precipitato nel locale sottostante e dopo un volo di due metri è rimasto bloccato con una gamba tra le macerie del solaio.