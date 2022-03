Giordani nomina i nuovi membri dell’Arca del Santo, c’è anche l’ex capo dei pompieri Dattilo

Spread the love

padovaoggi.it – urly.it/3m4g3

Nominati i 5 nuovi membri della Veneranda Arca di Sant’ Antonio. Il sindaco Sergio Giordani ha avuto il via libera dal Vaticano. Si tratta di Fabio Dattilo, Gianni Berno, Cristina Sartori, Fabio Tronchetti e Stefania Moschetti.

A loro si uniscono Giovanna Valenzano, nominata dalla Santa Sede e padre Rettore Antonio Ramina, membro di diritto. Saranno loro sette a comporre il collegio di presidenza della Veneranda Arca per il quinquennio 2022-2027. Presidente capo sarà con tutta probabilità Fabio Dattilo, ex comandante regionale dei vigili del fuoco. Berno è consigliere comunale e capogruppo del Pd. Sartori ex ufficio stampa del Santo, Tronchetti ex amministratore delegato di Bata e dentro il clun ‘Il Cenacolo’, mentre Moschetti è consigliera della lista Lorenzoni.