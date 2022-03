Incidenti sul lavoro – gravissimo il bilancio – tre vittime in poche ore

Spread the love

newsmondo.it – interris.it

Castel Goffredo – Ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi mentre manovrava un muletto nel cantiere di una casa di riposo privata a Castel Goffredo, nel mantovano, un operaio di 51 anni di cui al momento non sono state fornite le generalità. L’uomo, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, stava manovrando il mezzo quando, per cause imprecisate, ne ha perso il controllo. Il mezzo si è poi ribaltato e l’operaio è rimasto schiacciato dal tettuccio. Il corpo è stato in seguito liberato dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza, ma invano. Per i rilievi sono intervenuti anche i tecnici della medicina del lavoro dell’Ats Valpadana e i carabinieri.

Puglia – Folgorato da una scarica elettrica. Antony Turnone, 30 anni, di Martina Franca (Taranto), è deceduto in ospedale, il Vito Fazzi di Lecce, dove era stato portato in codice rosso in seguito all’incidente occorsogli mentre era al lavoro. L’operaio è stata investito da una scarica elettrica quando il braccio meccanico che stava manovrando per spostare dei container, per conto di una ditta nell’area di un impianto fotovoltaico di San Donato, ha toccato un cavo dell’alta tensione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ispettore dello Spesal.

L’altra tragedia di giornata è avvenuta in provincia di Pavia. Dalle prime informazioni, un uomo di 47 anni durante degli interventi di riparazione sul tetto di casa sua è precipitato nel vuoto. Anche in questo caso il personale sanitario ha potuto constatare il decesso.