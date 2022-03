Aiuta un amico a cambiare la gomma, cede il cric: muore schiacciato

Spread the love

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/cede_cric_giovane_muore_schiacciato-6595125.html

La tragedia si è consumata a casa del proprietario dell’auto, in via Gobetti poco dopo le 18. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era sotto l’auto per sostituire una ruota. All’improvviso il cric avrebbe ceduto con il giovane marocchino rimasto schiacciato. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari del SUEM che hanno provato a rianimare il paziente. Purtroppo ogni sforzo non è servito. Le indagini sono ora al vaglio dei carabinieri e del tecnici dello Spisal dell’azienda sanitaria.