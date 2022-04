Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Il corso di Autoprotezione in ambiente acquatico (ATP) organizzato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Como si è da poco concluso. Sono stati 14 i vigili che hanno partecipato al corso della durata di una settimana, tenutosi in aula didattica il primo giorno e poi in ambiente acquatico, nello specchio del lago di Pusiano.

In ambiente esterno i 14 discenti vigili del fuoco in servizio nel Comando di Como si sono messi in gioco trascorrendo giornate intere in acqua nonostante il meteo avverso, vivendo con simulazioni, situazioni che si possono presentare in servizio.

I 14 Vigili del Fuoco discenti hanno tutti superato con ottimi risultati il corso, acquisendo ancora professionalità al servizio del prossimo