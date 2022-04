Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri, intorno alle 19.00, un incendio è divampato nella taverna e nell’annessa autorimessa di una palazzina a Spoltore, in via Dante. I Vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi, hanno prontamente spento le fiamme, limitando i danni alla sola taverna. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.