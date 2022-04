Corpo decapitato di donna nel borsone da palestra: orrore in riva al Po

Spread the love

Il cadavere era parzialmente decomposto ma non in pessime condizioni. Sarebbe stato gettato in acqua più a monte. A lanciare l’allarme un operaio che stava facendo dei lavori. Tutte le ipotesi sul ritrovamento di Occhiobello. Due settimane dopo Carol Maltesi, una nuova vicenda che sembra arrivare direttamente da un film dell’orrore

La sacca sarebbe stata gettata in acqua a monte del fiume, impossibile stabilire da dove, e la corrente l’avrebbe trascinata fino in Polesine, a Occhiobello, nella provincia di Rovigo. Si indaga: in procura è stato aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio. Si tratterebbe di una donna, uccisa e poi decapitata. L’allarme è stato lanciato lunedì pomeriggio da un operaio della zona, impegnato in alcuni lavori lungo l’argine. L’odore insopportabile che proveniva dal borsone l’ha spinto a chiamare il 112. E da quel momento l’intera area è stata transennata. Il corpo era decomposto ma non in pessime condizioni: e con l’esame esterno gli investigatori hanno capito che si tratta di una donna. Carnagione chiara, età indefinita. L’autopsia darà ulteriori informazioni.