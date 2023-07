VIDEO – Esplosione in un impianto chimico nel sud-est della Cina

Spread the love

Un’esplosione in un impianto chimico nel sud-est della Cina ha sollevato enormi ondate di denso fumo nero. L’incidente – secondo il media statale cinese Cctv – è avvenuto in un impianto della società di produzione di olio di silicio a Guixi, città nella provincia di Jiangxi.



In un video che cattura le scene drammatiche dell’incendio, si sentono anche le voci, probabilmente dei Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme, che esortano le persone a mantenere le distanze.

L’origine dell’incendio rimane incerta e al momento non ci sono state neanche segnalazioni di vittime. Nel Paese torna lo spettro della nube tossica dopo l’esplosione in un deposito industriale nella citta di Tianjin che nell’agosto del 2015 causò la morte di oltre cento persone.

