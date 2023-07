Ritrovata in stato confusionale persona affetta da Alzheimer

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in supporto al 118 nel tardo pomeriggio di oggi per una donna di 72 anni, malata di Alzheimer, sfuggita da casa oggi pomeriggio e trovata dal figlio a circa 2km da casa nei boschi di Veleso. Ritrovata in stato confusionale e con ferite da caduta. Raggiunta dai sanitari e VVF e trasportata con barella Kong da personale VVF SAF Como e VVF Canzo. Collaboravano.al trasporto anche personale CNSAS. Trasportata con barella per.circa 1.5 km