TIR carico di angurie si è ribaltato sulla sede stradale

VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA

COM-CS. Ore 23.15 circa. Incidente stradale. A2, km 201+900, direzione nord, tra Firmo e Frascineto. Coinvolto un TIR.

Sul posto squadre dei distaccamenti di Castrovillari e Rende con supporto di Autogrù dalla sede Centrale.

Altri Enti in posto: 118, Polizia Stradale ed Anas.

Il TIR con cella frigo adibito al trasporto di angurie per cause in corso di accertamento si ribaltava sulla sede stradale bloccando la carreggiata direzione nord ed una corsia direzione Sud.

Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, veniva estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito si sono potratte fino alle prime luci dell’alba in quanto il TIR coinvolto nel sinistro viaggiava a pieno carico pertanto, si rendeva necessario, far sopraggiungere un mezzo analogo per il trasbordo della merce prima di poter procedere alla operazioni di rimozione.