COMANDO VIGILI DL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con la prima partenza, il furgone SAF, la Gru e i volontari di Gazzaniga intervengono per un Incidente stradale a Trescore Balneario in via Nazionale intorno alle 5:30. 4 ragazzi all’interno di una autovettura finiscono fuori strada, cadono nel fiume Cherio ribaltati. I VVf dopo avere recuperato i ragazzi li ha affidati alle cure mediche. 3 feriti codice giallo 1 codice rosso. Dopo, utilizzando la Gru hanno provveduto a recuperare l’autovettura dal fiume e riportarla sulla strada.