Viale Caravaggio – tentato incendio di un chiosco

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

[08:15, 18/4/2022] – nella notte, verso le 3 circa, una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta su viale Caravaggio per tentato incendio chiosco, danni all impianto elettrico all esterno e al contatore interno, – Sul posto la polizia e la scientifica per le indagini.

Fortunatamente i Vigili del Fuoco sono stati allertati in tempo da un passante, e l’intervento è valso allo spegnimento del principio di incendio, e alla messa in sicurezza dei luoghi, sul posto anche l’ENEL, scongiurato il peggio grazie all intervento tempestivo della squadra in posto