Video – Incendio di macchia mediterranea tra i comuni di Serracapriola e San Paolo di Civitate

CORPO NAAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento in corso dei vigili del fuoco per l’incendio che da stamattina sta interessando un’area di macchia mediterranea tra i comuni di Serracapriola e San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia.

Dalla mattina sull’area interessata dall’incendio, oltre alle due squadre a terra, sono impegnati nelle operazioni di soccorso anche due Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale provenienti dalle basi di Lamezia Terme (CZ) e di Ciampino (RM).

