Incendio in un negozio, a Pagani: ferito un vigile del fuoco, sviene una donna

Sul posto, i carabinieri, la Protezione Civile e le ambulanze del 118: i soccorritori hanno prestato aiuto al vigile del fuoco ed anche ad una donna svenuta per lo spavento dinanzi allo stabile avvolto dal fumo

Dramma sfiorato a Pagani: fuoco e fiamme, in questo pomeriggio, per un incendio che si è verificato in un negozio di cesti, sito in un palazzo di via De Gasperi, strada che è stata chiusa al traffico temporaneamente, durenta le operazioni di soccorso. Uno dei vigili del fuoco intervenuto per spegnere il rogo è rimasto ferito, per cause da appurare.