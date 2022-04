Video – 3 vigili del fuoco feriti dopo il ribaltamento dell’autopompa in una collisione con il rimorchio di un trattore nel Delaware

Spread the love

firerescue1.com

Un camion della Minquadale Fire Company stava rispondendo a un incidente quando è stato investito da un rimorchio del trattore.

NEW CASTELLO, Delaware (WPVI) – Un incidente che ha coinvolto un camion dei pompieri e un rimorchio per trattore ha ferito tre vigili del fuoco giovedì notte nella contea di New Castle, nel Delaware. È successo intorno alle 19:00 sulla I-295 in direzione est a Landers Lane. I Vigili del Fuoco sono rimasti imprigion ati sotto il loro mezzo ribaltatosi in seguito alla collisione

