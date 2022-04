Roma, dramma sul lavoro: operaio precipita nel vano ascensore al ministero degli Esteri

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 8.33 del 28 aprile, squadre del Comando di Roma sono intervenute presso il ministero degli Esteri, fabbricato centrale in piazzale della Farnesina, per incidente sul lavoro in cui è rimasto coinvolto un operaio, precipitato nel vano ascensore durante le operazioni di manutenzione. Il Personale medico intervenuto ha constatato il decesso. Sul posto la squadra VV.F di Prati (9/A) , i SAF (Speleo Alpino Fluviale) , gli USAR (Urban Search And Rescue) e il capoturno provinciale per le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata e successivamente per il recupero della salma. Presenti anche le forze dell’ordine.