Video – Catastrofe ambientale in India, incendio divampa in una gigantesca discarica

Da 3 giorni i vigili del fuoco stanno lottando per domare le fiamme che sono divampate in una discarica di enormi dimensioni e a cielo aperto nella città di New Delhi. Le autorità hanno diramato una serie di indicazioni chiedendo alle persone fragili che vivono nei pressi della discarica di restare in casa, dato che il pericolo di intossicazione acuta è proporzionato alla vastità dell’incendio che è unica.

Una vera catastrofe ambientale si sta palesando in India, dove un incendio divampa in una gigantesca discarica e sta mettendo a richio le vite e la salute di milioni di persone. L’area che serve la città di New Delhi brucia da tre giorni a ed è grande come 50 campi da calcio.

Ma cosa ha innescato quel rogo devastante in un’area che è popolata molto densamente? I dati dicono che il nord dell’India è ormai da giorni sotto scacco di una intensa e devastante ondata di calore. E proprio quella ondata, unitamente al fatto che le condizioni di sicurezza nella discarica di New Delhi sono minime, potrebbe aver innescato una serie di piccoli incendi che con il passare delle ore hanno fatto massa con uno dei roghi più grandi in zona urbana mai censiti negli ultimi anni.

