Drammatico incidente a Moleto. Donna di 77 anni muore schiacciata da un’auto

MOLETO – Drammatico incidente intorno alle 17 questo lunedì pomeriggio a Moleto. Un uomo di circa 70 anni è deceduto schiacciato da un’auto. In base alle prime informazioni raccolte sembra che la vittima si trovasse all’interno di un cortile quando è stata travolta dalla vettura. Nonostante il tempestivo intervento dell’elisoccorso del 118 per l’uomo non è stato possibile fare nulla.

Sul posto anche Carabinieri di Ottiglio e Vigili del Fuoco.