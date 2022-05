Novara, un furgone in fiamme coinvolge altre auto nel rogo

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ieri, poco prima delle 13, i Vigili del fuoco del distaccamento di Arona sono intervenuti nel comune di Invorio, in largo Alpini, per l’incendio di un autofurgone: le fiamme sono scaturite dal vano motore e poi si sono propagate all’abitacolo. L’autista del furgone aveva inizialmente fermato a bordo strada il mezzo così che gli occupanti avessero il tempo di uscire. Poi, però, il mezzo si è mosso ed è andato ad appoggiarsi a un palo della segnaletica stradale, fermandosi vicino a un’autovettura parcheggiata che, subito coinvolta dal rogo, è andata completamente distrutta. Una terza autovettura parcheggiata nelle vicinanze ha subito danni da irraggiamento termico alle parti in plastica della fiancata. Infine, un’esplosione ha proiettato un frammento metallico delle autovetture a una distanza di circa trenta metri colpendo e incrinando il parabrezza di una quarta macchina parcheggiata nella piazza antistante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dall’evento. Sul posto anche i vigili urbani di Invorio e una pattuglia dei carabinieri di Gattico.