Pesaro, brutto incidente sulla statale 748

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri, poco dopo le 20, quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente accaduto in prossimità della località Chiusa di Ginestreto, lungo la statale 748. Per cause in corso di accertamento un’auto che viaggiava in direzione Pesaro si è scontrata frontalmente con un’altra utilitaria con a bordo una donna e sua figlia. Questa, dopo il violento scontro ha impattato contro altre auto e ha finito la sua corsa a bordo strada rovesciata sul tettuccio. I Vigili del fuoco intervenuti ha estratto la donna e la figlia dall’auto e ha collaborato col personale sanitario nell’assistenza ai feriti prima di mettere in sicurezza l’area e i mezzi. La strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni. Presente personale della Polizia Stradale e della Polizia locale.