Cosenza, inizio del percorso per la realizzazione della nuova sede del distaccamento di Castrovillari

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nela giornata del 5 maggio, nella Sala della Giunta del Palazzo di Città di Castrovillari, è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione comunale e il Ministero dell’Interno per l’acquisizione del suolo ceduto dal comune presso il nuovo Tribunale per realizzarvi la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. L’accordo è stato firmato dal Direttore Regionale VV.F. per la Calabria, Maurizio Lucia, e dal sindaco Domenico Lo Polito. Per i Vigili del fuoco erano presenti anche il comandante, Giampiero Rizzo, e il capo distaccamento CREsc, Silvano Zicari.

Il Sindaco, immediatamente dopo la firma, ha espresso, interpretando le emozioni dei presenti, la valenza e la portata della concretizzazione, primo atto di un importante percorso per la collettività grazie a collaborazioni e concertazione, espressioni di ottimi rapporti e volontà unanimi nel dare compimento ad attese e sostegno a capacità preziose per le esigenze varie che affronta. “Un intervento, dopo il passaggio avvenuto all’unanimità in Consiglio comunale” – ha continuato il primo cittadino – “che doterà il capoluogo del Pollino di una struttura nuova e a servizio di un territorio che gli uomini dei Vigili del Fuoco di Castrovillari vigilano con grande senso di responsabilità e dedizione, servendolo e prodigandosi ogni volta se ne presenti l’urgenza.” La costruzione della nuova Caserma caratterizzerà meglio il presidio, fondamentale per l’area quanto per le popolazioni.