Guerra in Ucraina, Finlandia: governo chiede l’ingresso in Nato. Russia: “Una minaccia”

l presidente finlandese Sauli Niinistö e la premier Sanna Marin hanno annunciato oggi in un comunicato di volere l’adesione alla Nato “senza indugi”. La guerra in Ucraina e la necessità di difendersi dagli attacchi russi ha accelerato un processo già avviato da anni. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE – GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Pronta la replica di Mosca: l’ingresso della Finlandia nella Nato sarebbe “sicuramente” una minaccia per la Russia. La risposta, ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, “dipenderà dalla vicinanza delle infrastrutture dell’Alleanza ai confini” russi. Mosca, ha comunque aggiunto Peskov, “adotterà le necessarie misure per garantire la propria sicurezza”. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha fatto sapere che “gli Usa sostengono ogni richiesta di Finlandia e Svezia di adesione alla Nato