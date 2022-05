In Siberia ci sono incendi in corso da settimane – Putin rimprovera i Vigili del Fuoco

Spread the love

https://www.lifegate.it/incendi-siberia-2022

Fiamme nella terra simbolo di freddo e ghiaccio: in Siberia gli incendi stanno devastando la regione russa di Krasnoyarsk e non accennano a fermarsi. Almeno dieci persone sono decedute secondo fonti internazionali; i forti venti che in questi giorni colpiscono la regione nella Russia orientale rischiano di aumentare i danni impedendo le rischiose operazioni di soccorso. Il presidente Vladimir Putin è intervenuto in diretta televisiva – mentre l’esercito russo continua l’offensiva in Ucraina – per spronare i vigili del fuoco e chiedere loro di fare di più: il governo di Mosca non vuole che si ripetano i danni causati dagli incendi nel 2021 nella stessa Siberia. Il fuoco si sta diffondendo in diversi villaggi nei distretti della regione e le evacuazioni sono in corso nelle città di Talashanka e Nikolsk