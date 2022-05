 Corso TPSS Vigili Volontari distaccamento di Levanto

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Si è concluso ieri il corso di TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario) destinato ai Vigili Volontari del distaccamento di Levanto.

Ha presieduto l’esame finale il Comandante Provinciale della Spezia Arch.Francesca Conti, che si è complimentata con gli istruttori per il lavoro svolto.

Ora anche i Volontari di Levanto possono lavorare con delle conoscenze in più per la loro ed altrui sicurezza.

Ulteriori corsi di diversa tipologia saranno pianificati con il coordinamento della Direzione Regionale dei VVF Liguri