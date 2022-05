Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

130 Vigili del fuoco impegnati per 4 giorni in parte nel forlivese e, in parte nel territorio del modenese per un’esercitazione di attivazione per posti di Comando, USAR (URBAN SEARCH AND RESCUE)e di assestamento e valutazione dello scenario.

Nella clip il lavoro delle squadre sugli scenari.

All.: