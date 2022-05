Blitz antidroga in tutta Roma: i Carabinieri arrestano sette persone

Spread the love

I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un romano di 27 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, notato in atteggiamento sospetto mentre si stava aggirando nei pressi del portone della sua abitazione di via Ricaldone. Durante il controllo, esteso anche all’appartamento dove vive, i militari hanno sequestrato 10 grammi di cocaina nascosti nella tasca di un accappatoio, e la somma di 6.150 euro in contanti ritenuto provento della sua illecita attività.

In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un uomo, romano di 38 anni, con precedenti, “pizzicato” con undici dosi di cocaina pronte per essere smerciate e di 580 euro probabile frutto dell’attività illecita.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni e un romano di 44 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine. Il romano, in via Giuseppe Toraldo, aveva appena ricevuto dalle mani del 28enne un involucro termosaldato contenente circa 4 grammi di eroina, ma la trattativa è saltata a causa dell’intervento dei militari.